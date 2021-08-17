Прокуратура начала проверку после хлопка на нефтеперекачивающей станции на Ямале

ТАСС, 17 августа. Проверка организована после хлопка паров газовоздушной смеси в резервуаре на нефтеперекачивающей станции ООО "Яргео" на Ямале, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) во вторник.

Ранее ТАСС сообщал, что недалеко от Надыма на территории коммерческой организации произошел хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью при проведении ремонтных работ. Пострадали пять человек, по данным источника, они в тяжелом состоянии.

"По поручению прокуратуры округа Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту произошедших 17 августа на нефтеперекачивающей станции ООО "Яргео" вблизи города Надыма аварийной ситуации и несчастного случая на производстве, в результате которых пострадали пять человек. Предварительно установлено, что аварийная ситуация возникла в результате хлопка паров газовоздушной смеси в резервуаре, выведенном из эксплуатации в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Также установлен контроль за ходом и результатами расследования Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и государственной инспекцией труда в ЯНАО причин аварии и несчастного случая на производстве.