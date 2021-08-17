После ДТП с участием иномарки и микроавтобуса в КБР госпитализированы девять человек

НАЛЬЧИК, 17 августа. /ТАСС/. Девять человек доставлены в больницы после столкновения легкового автомобиля с автобусом в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"В результате происшествия, по предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель и пассажир микроавтобуса, в лечебные учреждения доставлены девять человек, в том числе водитель и пассажир иномарки", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГУ МЧС России по КБР, информация уточняется.

Ранее в ГИБДД ТАСС сообщали, что в ДТП три человека погибли, еще семеро пострадали.