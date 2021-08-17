Суд в Канске смягчил меру пресечения обвиняемым по террористическим статьям подросткам

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения двум подросткам в Канске (Красноярский край), обвиняемым по террористическим статьям, одному содержание в СИЗО заменено на ограничение действий, второму аналогичная мера заменена с домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили адвокаты подростков.

В мае пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщила о завершении расследования уголовных дел, возбужденных по материалам УФСБ в отношении троих 15-летних подростков по факту прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Ранее правозащитники сообщили о смягчении меры одному из троих содержащихся в СИЗО подростков.

"Мой подзащитный порядка восьми месяцев провел в СИЗО-5 города Канска <...>. Сегодня заявили ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкое. Суд удовлетворил данное ходатайство, вменил ему ограничение. Он теперь будет находиться дома", - сказал Ильков.

С 8 часов вечера до 6 утра его подзащитному нельзя выходить с территории дома, нельзя пользоваться интернетом и телефоном за исключением звонков в правоохранительные органы, медикам и службы спасения, но необходимо докладывать о них. Также нельзя общаться с другими фигурантами и свидетелями по делу.

Адвокат еще одного подростка Антон Колосов сообщил, что во вторник его подзащитному домашний арест изменен на запрет определенных действий. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС информацию защиты.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020-го подростки самостоятельно обучались изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение в заброшенном доме, а также на пустырях и стройках. В отношении подростков были возбуждены уголовные дела по фактам прохождения обучения осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участия в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Однако позднее дело об участии в террористическом сообществе было прекращено из-за непричастности подростков к этому деянию. В марте этого года ведомство возбудило новые уголовные дела, связанные с изготовлением взрывчатки.