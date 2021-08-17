МЧС достало из пещеры в Абхазии тело погибшего год назад российского туриста

СУХУМ, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС достали из пещеры в Абхазии тело погибшего год назад российского туриста. Об этом сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

Ранее Союз спелеологов России обратился в МЧС Абхазии с просьбой о содействии в извлечении из пещеры тела мужчины, которое находится на глубине 1 100 м. Спелеологи нашли его в пещере 3 августа, позже благодаря объявлению поисковой организации "Лиза Алерт" выяснилось, что это житель Сочи Сергей Козеев, который пропал 1 ноября 2020 года.

"Операция по извлечению на поверхность тела туриста, погибшего в пещере Веревкина, завершилась. В операции, проходившей с 13 августа, участвовали 10 сотрудников МЧС", - сказал Квициния. По его словам, транспорт до пещеры не проходил и спасателям пришлось нести тело погибшего несколько километров. Тело Козеева доставлено в морг Гагрской больницы, в Абхазию приехала вдова погибшего.

Пещера Веревкина считается самой глубокой в мире, она расположена на плато Арбаика, относящемся к Гагрскому хребту. Глубина известной части пещеры составляет 2212 м.