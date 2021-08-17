В Якутии восстановили движение по участку трассы "Колыма"

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Движение по участку автодороги "Колыма" в Якутии, который закрывали в связи со сходом селевого потока на проезжую часть, возобновлено. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Управление автомобильной дороги "Вилюй".

Днем во вторник сообщали, что специалисты закрыли для движения транспорта данный участок федеральной дороги.

"С 21:00 (15:00 мск) 17 августа движение на участке км 595+600 км - 595+650 км трассы Р-504 "Колыма" обеспечено по двум полосам. Дорожные службы устранили последствия схода селя и продолжают держать ситуацию на особом контроле", - говорится в сообщении.

Федеральная автодорога "Колыма" проходит по территории Якутии и Магаданской области. Ее протяженность - 2 032 км.