На Кубани почти 700 домовладений остаются подтопленными

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Подтопленными в Краснодарском крае после прохождения дождей остаются порядка 700 частных домовладений в четырех муниципалитетах, в пунктах временного размещения остаются около тысячи человек, в том числе более 250 детей. В Анапе без электричества остаются более 14 тыс. жителей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"В настоящее время в 11 населенных пунктах четырех муниципальных образований остаются подтоплены 679 частных домовладений, 1 449 придомовых территорий, четыре подвальных помещения многоквартирных домов. Освобождены от воды 1 498 домовладений и 2 347 придомовых территорий. В трех муниципальных образованиях (город Анапа, Темрюкский, Славянский районы) развернуты 29 пунктов временного размещения (ПВР), где находятся 914 человек, из них 273 ребенка", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Уточняется, что в Анапе, где прервано электроснабжение, в зоне отключения остаются 14,4 тыс. человек, электроснабжение планируют восстановить к утру среды. Режим ЧС продолжает действовать в семи муниципалитетах края.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.