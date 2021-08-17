На Ставрополье вынесли приговор мужчине за денежную помощь из тюрьмы членам ИГ

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Суд на Ставрополье приговорил к девяти годам колонии мужчину, который переводил из тюрьмы деньги членам запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ по краю.

"УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с ЦПЭ ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСИН России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность Аслана Санашокова, который, отбывая наказание в ФКУ РЖ - 11 УФСИН России по Ставропольскому краю, оказал содействие членам НВФ "Исламское государство Ирака и Леванта" (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) путем финансирования их деятельности. Решением Октябрьского районного суда Ставрополя Санашоков признан виновным по ч. 1 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"), и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и ограничению свободы сроком на год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Санашоков перевел денежные средства на банковскую карту А. Абдулаева, организовавшего пункт финансового и материального обеспечения, а также переброски на территорию Сирийской Арабской Республики завербованных лиц для вступления в состав террористической организации.