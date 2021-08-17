Постояльцев и персонал санатория в Свердловской области эвакуируют из-за природного пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Постояльцы и персонал санатория "Озеро Глухое" в Свердловской области эвакуируются из-за действующего рядом природного пожара. Об этом сообщили во вторник ТАСС в департаменте информационной политики региона.

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"Чтобы исключить риски для жизни и здоровья людей, связанные с действующим под Первоуральском природным пожаром, было принято решение об эвакуации гостей и персонала из санатория-профилактория "Озеро Глухое". Для этого собственниками санатория задействованы автобусы. Иногородних постояльцев санатория расселяют на других объектах, принадлежащих ООО "Газпром Трансгаз Екатеринбург", - сказали в департаменте.

Для координации работ по борьбе со стихией на место выехал глава города Первоуральска, рядом с которым действует пожар, Игорь Кабец.

Согласно данным госреестра курортного фонда РФ, санаторий имеет в общей сложности 79 номеров, из которых 55 двуместные и 24 - одноместными. Учреждение специализируется на профилактике и лечении у пациентов болезней системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Ранее в Первоуральском городском округе зафиксировали лесной пожар на площади 40 га. Изначально его площадь составляла 9 га, но из-за порывов ветра произошло его распространение, возникла угроза санаторию-профилакторию "Озеро Глухое". Угрозы ему, по данным ГУ МЧС, уже нет. Огонь подошел к нему на 2 км.