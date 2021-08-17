СК возбудил дело после отравления 12 детей в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту отравления 12 детей в санатории Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 14 по 16 августа 2021 года в инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы с диагнозом "острый инфекционный гастроэнтерит" были госпитализированы 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет, ранее отдыхавших в детском лагере при санатории "Тамиск" Алагирского района республики. В настоящее время состояние детей врачами оценивается как средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.