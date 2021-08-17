Тело третьего погибшего члена экипажа обнаружили на месте крушения Ил-112В в Подмосковье

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в обломках разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В тело третьего погибшего пилота. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В 18:45 найдено тело третьего погибшего. Таким образом, обнаружены тела всех погибших членов экипажа Ил-112В, они отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Поисковые работы завершены", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас на месте катастрофы продолжаются следственные действия. Следствием будут назначены несколько экспертиз.

Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во вторник около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Он упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы, при ударе о землю взорвался и сгорел полностью. Предварительная причина - пожар в правом двигателе.

Командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Летчики до последнего боролись за машину и уводили самолет от жилых домов. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").