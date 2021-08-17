Разрушение двигателя стало предварительной причиной крушения Ил-112В

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты определили, что предварительной причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье стал помпаж двигателя, его разрушение и, как следствие, возгорание. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Предварительная причина - помпаж, разрушение двигателя, попадание его элементов в топливную систему и, как следствие, возгорание", - сказал источник.

Ранее в экстренных службах сообщили, что причиной пожара во втором (правом) двигателе могло стать попадание масла в камеру сгорания. "В общей сложности самолет пробыл в воздухе четыре минуты. Экипаж доложил о пожаре и начал заходить на посадку. Ил-112В рухнул всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы подмосковной Кубинки", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли. Летчики до последнего боролись за машину и уводили самолет от жилых домов. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").