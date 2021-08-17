После ДТП с вахтовиками в Бурятии в больницу доставили девять человек

ТАСС, 17 августа. После аварии с грузовиком "Урал" в Еравнинском районе Бурятии за медпомощью обратились 14 человек, девять из них госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГОК "Озерный".

"В Еравнинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи поступило 14 человек, девять человек госпитализированы с травмами средней тяжести. Остальные отпущены в вахтовый поселок под наблюдение сотрудников медпункта", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Еравнинском районе опрокинулся и упал с высоты 3,5 метра вахтовый автобус на базе грузовика "Урал". Пострадали 14 сотрудников горно-обогатительного комбината "Озерный".

"Опрокидывания совершенно точно не было, автомобиль не упал с высоты, а съехал в кювет", - подчеркнули в пресс-службе ГОК.