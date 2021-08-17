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Суд в Москве арестовал банковского кассира по обвинению в хищении 12 млн рублей

Виктора Гадиева задержали при попытке покинуть территорию РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу 26-летнего кассира одного из столичных банков Виктора Гадиева, обвиняемого в особо крупном хищении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда в отношении Виктора Гадиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 октября 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Согласно версии следствия, Гадиев присвоил 12 млн рублей, принадлежащих банку. Его задержали на следующий день после хищения в аэропорту Внуково при попытке покинуть территорию РФ.

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