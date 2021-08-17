Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 941

ГАВАНА, 17 августа. /ТАСС/. Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 941, ранены более 9 тыс. человек. Об этом во вторник сообщило управление гражданской защиты республики.

"На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1 941 погибшего: 1 597 - в департаменте Юг, 205 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двоих - в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более чем 9 тыс. раненых", - говорится в заявлении ведомства.

По данным властей, более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.