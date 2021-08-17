Возбуждено дело после гибели работника при детонации заряда в карьере ГОКа под Белгородом

ТАСС, 17 августа. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели машиниста Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области в результате детонации заряда взрывчатых веществ в карьере ГОКа, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Машинист Лебединского ГОКа погиб 6 августа. По информации предприятия, в карьере горно-обогатительного комбината при погрузке горной массы из забоя произошла несанкционированная детонация заряда взрывчатых веществ.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека") по факту гибели работника АО "Лебединский ГОК", - говорится в сообщении.

По версии следствия, детонация взрывчатых веществ произошла из-за нарушения правил безопасности работниками ГОКа, на которых возложена обязанность по соблюдению требований охраны труда при проведении буровзрывных работ.

АО "Лебединский ГОК" входит в холдинг "Металлоинвест", который является ведущим производителем и поставщиком железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд тонн.