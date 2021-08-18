Отряд ВВО, который помогает тушить пожары в Якутии, усилят дополнительной тяжелой техникой

ТАСС, 18 августа. Дополнительная тяжелая инженерная техника выделена отряду Восточного военного округа (ВВО), который помогает тушить лесные пожары в Якутии, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"Сводный отряд от инженерного соединения Восточного военного округа (ВВО) продолжает оказывать помощь в ликвидации лесных пожаров в Якутии. Для усиления этого инженерного подразделения ВВО дополнительно выделено несколько единиц инженерной техники, в частности инженерные машины разграждения и путепрокладчики. Сегодня военнослужащие осуществили погрузку на платформы с дальнейшей отправкой техники железнодорожным транспортом в Республику Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

За сутки военные совместно с силами ГУ МЧС России в районе поселка Бясь-Кюель оборудовали 300-метровый участок минерализованной полосы западнее населенного пункта. Также военные помогают местным жителям вывозить мусор от сгоревших зданий и построек. Всего вывезено уже более 30 тонн мусора. На территории в 5 га велось тушение отдельных мелких очагов пожаров.

В районе села Тастах оборудовано три км минерализованной полосы, сейчас ее протяженность составила около 20 км. В населенном пункте Орто-Сурт и Бердигестях военные доставляли сотрудников ГУ МЧС России на легкобронированных тягачах к местам тушения пожара.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны на утро среды, в регионе действуют 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 351 271 га, а также пожар площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы".