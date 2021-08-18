Экстремальные превышения по сероводороду зафиксировали в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Система мониторинга зафиксировала в Челябинске "сильнейший залповый выброс по сероводороду". Жителям при ощущении неприятного запаха рекомендуется не проветривать помещения утром и употреблять больше воды, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

"Ночью в районе очистных сооружений МУП " Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (МУП ПОВВ) в Металлургическом районе произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду. На место были отправлены передвижные лаборатории, которые подтвердили сильное превышение в районе МУП ПОВВ. В связи с этим в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом "канализации", - говорится в официальном Telegram-канале замминистра.

Министерство экологии рекомендовало администрации города Челябинска усилить полив улиц, а жителям в случае ощущения неприятного запаха не проветривать помещения утром, употреблять больше воды, сократить пребывание на улице и использовать маски и другие средства индивидуальной защиты.

"Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования", - написал Виталий Безруков.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).