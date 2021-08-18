Водитель скорой помощи и фельдшер погибли в ДТП в Башкирии

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля скорой помощи и фельдшер погибли в результате столкновения их машины с грузовиком в Уфимском районе Республики Башкирия, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Сегодня ранним утром на 1 484 км автодороги М-5 в Уфимском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. По предварительным данным, водитель скорой помощи совершил наезд на "Камаз", который остановился для замены колеса", - рассказал собеседник агентства.

Водитель кареты скорой помощи и фельдшер умерли до того, как им была оказана помощь. По факту ДТП начали проверку.