Вертолеты ЦВО приступили к тушению пожаров в Иркутской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) приступили к тушению природных пожаров на территории Иркутской области, сбросив 60 тонн воды на очаги возгораний. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8, оборудованные водосливным устройством ВСУ-5 водоизмещением в 5 тонн, совершили пять вылетов, в ходе которых сбросили около 60 тонн воды на очаги возгораний", - говорится в сообщении.

В Иркутской области сформированы авиационная и наземная группировки сил для борьбы с природными пожарами. Всего в тушении задействованы три вертолета Ми-8 из состава отдельного транспортного смешанного авиационного полка и бригады армейской авиации ЦВО. Для оказания помощи местным службам в борьбе с пожарами экипажи вертолетов совершили перелет из Свердловской в Иркутскую область, преодолев более 3 тыс. км.

В Иркутской области и Якутии с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.