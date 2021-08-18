В Иркутске за сутки выпало до 80% месячной нормы осадков

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Почти 80% месячной нормы осадков выпало за сутки в Иркутске. В городе подтопило несколько улиц, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

"С вечера 17 августа коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы из-за затяжного ливневого дождя. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 18 августа выпало 80,5 мм осадков. Это около 77% месячной нормы. В течение дня на территории города, по прогнозам метеорологов, ожидаются обильные осадки", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады откачивают скопившуюся воду на восьми улицах. Кроме того, коммунальщики прочищают колодцы. В готовности находятся спасатели, которые при необходимости будут совершать объезды городских улиц и оказывать помощь жителям.

Во вторник в Иркутске образовались десятибалльные пробки, в среду движение на дорогах города вновь затруднено.