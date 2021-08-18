В ДТП с участием начальника отдела ГИБДД на алтайской трассе погибли два человека

БАРНАУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Алтайском крае с участием начальника одного из районных отделов ГИБДД, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

"По предварительным данным, авария произошла на трассе вблизи села Шипуново. Водитель легкового автомобиля столкнулся со стоящим на обочине автомобилем. Известно, что за рулем первого автомобиля находился начальник одного из районных отделов ГИБДД, он госпитализирован. По предварительным данным, два человека погибли - это его пассажиры", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло около 03:30 (23:30 мск) на 181-м км дороги А-322 Барнаул - Рубцовск - Граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta ехал со стороны села Поспелиха в направлении Барнаула, не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автодороги автомобилем MAN с полуприцепом. Два пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Еще два пассажира, девочки 2005 и 2012 годов рождения, госпитализированы. Водитель автомобиля MAN не пострадал.

"Сотрудник полиции был в отпуске, он был трезв", - подчеркнули в пресс-службе.

По данному факту проводится служебная проверка.