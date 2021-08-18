Суд приговорил экс-представителя алтайского губернатора к условному сроку за мошенничество

БАРНАУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Барнаула приговорил экс-представителя губернатора в Алтайском краевом Заксобрании Стеллу Штань к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

"Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив Стелле Штань наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказали в пресс-службе.

Экс-чиновница была задержана сотрудниками правоохранительных органов 1 апреля этого года по обвинению в мошенничестве при получении компенсаций из бюджета (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в декабре 2015 года Штань и директор частного детского сада "Хеппи беби" представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была завышена. Это повлекло завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

Стелла Штань была депутатом Заксобрания Алтайского края с 2008 по 2016 год. В 2018 году она была назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте. Губернатор региона Виктор Томенко 6 апреля 2020 года подписал распоряжение об отставке Штань. Решением президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" членство Штань в партии было приостановлено.

16 августа экс-директор детсада Елена Воротникова была признана судом виновной в мошенничестве и приговорена к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, в отношении женщины продолжается судебное разбирательство по ранее возбужденному делу о жестоком обращении с воспитанниками учреждения.