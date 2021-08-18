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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Родственники погибших в авиакатастрофе с вертолетом на Камчатке опознали их тела

Все тела погибших подняли на поверхность

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Родственники погибших при крушении вертолета Ми-8 12 августа на Камчатке опознали их тела, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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"В настоящее время со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, тела еще восьми найдены и подняты на поверхность со дна озера.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы. 13 августа Росавиация запретила авиакомпании выполнять коммерческие пассажирские полеты по Камчатке.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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