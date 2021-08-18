Родственники погибших в авиакатастрофе с вертолетом на Камчатке опознали их тела

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Родственники погибших при крушении вертолета Ми-8 12 августа на Камчатке опознали их тела, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

"В настоящее время со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, тела еще восьми найдены и подняты на поверхность со дна озера.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы. 13 августа Росавиация запретила авиакомпании выполнять коммерческие пассажирские полеты по Камчатке.