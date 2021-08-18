Суд в Москве арестовал экс-главу центра инженерно-технического обеспечения ФСИН

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы арестовал бывшего руководителя ФКУ "Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи" (ГЦИТОиС) ФСИН России Сергея Толстова по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Толстову меру пресечения в виде содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до конца сентября. Толстов обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)", - сказали в суде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Как пишет газета "Известия", Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования на сумму 300 млн рублей, которую осуществило ООО "Стилсофт трейдинг". По данным источников издания, следствие усомнилось в качестве оборудования и прозрачности тендера. Уголовное дело было возбуждено 29 июня прошлого года по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН.