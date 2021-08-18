В Удмуртии три человека утонули в пруду

ИЖЕВСК, 18 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью трех человек, в том числе восьмилетнего мальчика, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Игринским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели трех жителей села Лынга Якшур-Бодьинского района в водоеме (ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в пруду около села Лынга накануне были обнаружены тела 46-летнего местного жителя, 33-летней местной жительницы и ее восьмилетнего сына. Отмечается, что взрослые пошли купаться на пруд после употребления спиртного, женщина решила научить сына плавать, оба стали тонуть, мужчина попробовал их спасти, но тоже утонул.

По данным пресс-службы, в рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.