ФСБ задержала двух главарей и трех участников ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Два главаря и трое участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, задержанные вербовали крымских мусульман.

"Сотрудниками Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержаны 2 главаря и 3 ее активных участника", - сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, члены ячейки "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти". "В ходе собраний они с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - пояснили в ФСБ.

По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи и электронные носители информации. Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.