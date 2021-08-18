Спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими в КБР задержали

ТАСС, 18 августа. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии в отношении водителя легкового автомобиля, который спровоцировал ДТП, жертвами которого стали три человека и еще несколько пострадали. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

"Уголовное дело возбуждено в отношении водителя иномарки по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Он задержан, решается вопрос о мере пресечения", - сказал представитель ведомства.

Во вторник днем в Баксанском районе КБР на автодороге Прохладный - Эльбрус в зоне, где проводились дорожные работы, столкнулись три автомашины, в том числе рейсовый микроавтобус "Газель". Жертвами автоаварии стали три человека и еще семеро получили ранения. В ГИБДД МВД России сообщили, что причиной аварии стало попутное столкновение легкового автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом, который после этого опрокинулся и столкнулся с грейдером.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, одного из двух пострадавших в ДТП несовершеннолетних отпустили домой. Всего в больницах остаются пятеро пострадавших. "Девочка остается в хирургическом отделении РДКБ, у нее ссадины и ушибы, возможно, сегодня отпустят домой. В Баксанской районной больнице находятся две женщины, их состояние оценивается врачами как стабильное, в РКБ - женщина, которая была в реанимации, стабилизирована, будут переводить в отделение сочетанной травмы. Еще один мужчина в той же больнице находится в тяжелом состоянии, у него тяжелая черепно-мозговая травма", - рассказала представитель министерства.