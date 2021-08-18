Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Четвертый из пятерых сбежавших из ИВС в Истре - Александр Бутнару - задержан. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи - Александр Бутнару", - сообщила Врадий. Принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области.

Ранее были задержаны трое его сообщников.

Сейчас принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области. Следователи устанавливают пособников сбежавшего.