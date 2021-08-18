В Москве задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 50 млн рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали участников группировки, подозреваемые в хищении 50 млн рублей у пенсионеров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники разработали схему хищения денег пожилых граждан по принципу финансовой пирамиды. Находясь в одном из бизнес-центров, они обзванивали потерпевших и предлагали им вступить в инвестиционный потребительский кооператив. Также сообщники обещали помочь людям вернуть деньги, вложенные ими в микрофинансовые организации. В действительности деньги доверчивых вкладчиков похищались. По предварительным данным, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время четверо задержанных заключены под стражу. В отношении девятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключила Волк.