Мусор загорелся на площади 350 кв. м на Западном обходе Краснодара

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Возгорание мусора на площади 350 кв. м произошло на Западном обходе Краснодара. Предварительно, пострадавших и погибших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. Западный обход. Установлено, что произошло возгорание мусора на площади 350 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

"В 12:14 [объявлена] локализация пожара, в 13:01 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.

В тушении задействовали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.