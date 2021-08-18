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Побег заключенных из ИВС в Истре

Сбежавший из подмосковного ИВС Бутнару скрывался в частном доме под Великим Новгородом

Сейчас устанавливается, был ли он знаком с хозяином дома и кому дом принадлежит

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Александр Бутнару скрывался в частном доме в Новгородской области. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, устанавливается собственник дома.

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Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Бутнару скрывался в частном доме в поселке в Новгородской области. Сейчас устанавливается, был ли он знаком с хозяином дома и кому дом принадлежит", - сказал источник.

В среду представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что Александр Бутнару был задержан 18 августа в ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области. В ходе опроса при задержании он сообщил, что понимает, что задержан "из-за побега". Принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области, где он будет допрошен. Следователи устанавливают пособников сбежавшего.

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РоссияПобег заключенных из ИВС в Истре
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