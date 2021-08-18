Площадь активного горения лесов в Якутии сократилась на треть

ТАСС, 18 августа. Площадь активного горения в лесах Якутии, по последним данным, составляет всего 1,9 тыс. га. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действуют 139 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 105 тыс. га. Площадь активного горения в республике сократилась на треть и по состоянию на 12:30 мск составляет 1,9 тыс. га", - сказали в ведомстве.

Около сел Кырыкый, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе проводятся мероприятия по их защите от огня и тушение отдельных очагов. Авиация МЧС работает на территории Верхневилюйского, Чурапчинского, Намского и Хангаласского районов. Вылеты осуществляют три самолета Бе-200, ожидается прибытие еще одного самолета, в готовности находится Бе-200 из Красноярска.

"Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где сохраняется напряженная обстановка. В настоящее время проводится перегруппировка и усиление сил и средств для тушения пожаров на территории природного парка Ленские столбы, воле населенных пунктов Кыллайи, Амга, Эльдикан, Тумул, Кюпцы, Синск", - добавили в МЧС.

Ранее в среду первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, находящийся в Якутии, сообщил, что ситуацию с пожарами в республике удалось не только стабилизировать, но и кардинально переломить.

В новость внесена правка (13:26 мск) - передается с уточнением площади горения.