Площадь активного горения лесов в Якутии сократилась на треть

ТАСС, 18 августа. Площадь активного горения в лесах Якутии, по последним данным, составляет всего 1,9 тыс. га. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действуют 139 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 105 тыс. га. Площадь активного горения в республике сократилась на треть и по состоянию на 12:30 мск составляет 1,9 тыс. га", - сказали в ведомстве.
Около сел Кырыкый, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе проводятся мероприятия по их защите от огня и тушение отдельных очагов. Авиация МЧС работает на территории Верхневилюйского, Чурапчинского, Намского и Хангаласского районов. Вылеты осуществляют три самолета Бе-200, ожидается прибытие еще одного самолета, в готовности находится Бе-200 из Красноярска.
"Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где сохраняется напряженная обстановка. В настоящее время проводится перегруппировка и усиление сил и средств для тушения пожаров на территории природного парка Ленские столбы, воле населенных пунктов Кыллайи, Амга, Эльдикан, Тумул, Кюпцы, Синск", - добавили в МЧС.
Ранее в среду первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, находящийся в Якутии, сообщил, что ситуацию с пожарами в республике удалось не только стабилизировать, но и кардинально переломить.
В новость внесена правка (13:26 мск) - передается с уточнением площади горения.