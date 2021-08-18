Пассажирскому самолету Ил-114 запретили перелет из Жуковского в Кубинку

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинка для участия в международном форуме "Армия-2021" в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-112В. Причиной такого решения стало использование на обоих самолетах двигателей ТВ7-117СТ, сообщил ТАСС в среду источник в авиационной отрасли.

"Одной из возможных причин катастрофы с Ил-112В сейчас рассматривается проблема с двигателем. Так как на самолете Ил-114 используются те же двигатели ТВ7-117СТ в их гражданской версии, было принято решение запретить перелет с аэродрома Жуковский в Кубинку самолета Ил-114-300 для участия в форуме "Армия-2021" до выяснения причин катастрофы с военно-транспортным самолетом", - рассказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В оснащен двумя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ. На ближнемагистральном пассажирском самолете Ил-114-300 используется гражданская модификация двигателей - ТВ7-117СТ-01.

Оба самолета должны были принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.