Превышение ПДК взвешенных микрочастиц зафиксировали в Екатеринбурге после пожара в области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации микрочастиц зафиксировали в воздухе над Екатеринбургом на фоне природного пожара в Свердловской области. Об этом говорится в справке атмосферного воздуха, опубликованной в среду на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.

В Екатеринбурге с утра наблюдается дымка, жители города жалуются на запах гари. В региональном ГУ МЧС ранее подтвердили, что смог в городе возник из-за пожара в Первоуральском городском округе.

"С 00:00 до 12:00 в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городе Екатеринбург (ул. Татищева) зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации "Взвешенные частицы РМ10" 1,7 ПДКмр", - говорится в справке.

ПДКмр - предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе. Эта концентрация при вдыхании в течение 20-30 минут не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека.

В тексте указано, что другая станция в Екатеринбурге превышения ПДК не зарегистрировала.

17 августа в Первоуральском городском округе зафиксировали лесной пожар на площади 40 га. Было принято решение об эвакуации гостей и персонала из санатория-профилактория "Озеро Глухое", который располагается вблизи с очагом. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение, эвакуированным разрешили вернуться в санаторий.