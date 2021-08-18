Житель Чебоксар заплатит штраф 150 тыс. рублей за приготовление сосисок на Вечном огне

ТАСС, 18 августа. Верховный суд Чувашии приговорил жителя города Чебоксары к штрафу в размере 150 тыс. рублей за приготовление сосисок на Вечном огне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры республики.

"Верховный суд Чувашской Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России"). <…> По результатам рассмотрения уголовного дела виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что с мая 2021 года уголовным законом ужесточено наказание за совершение указанного преступления с возможностью направления виновного в исправительное учреждение на срок до трех лет. "С учетом того, что преступление совершено злоумышленником в 2020 году, при назначении наказания учитывается норма уголовного кодекса в предыдущей редакции, которая не предусматривала наказание в виде лишения свободы", - уточнили журналистам в прокуратуре.

По информации следственного управления СК РФ по Чувашии, следствие и Верховный суд республики установили, что в ночь на 22 октября 2020 года мужчина на территории мемориального парка "Победа" в городе Чебоксары поднялся на памятник и начал готовить сосиски на пламени Вечного огня. Видеозапись своих действий, которая сопровождалась музыкой и нецензурными выражениями, была размещена в одной из социальных сетей в интернете.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено", - уточнили в следственном управлении.