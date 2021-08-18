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Житель Чебоксар заплатит штраф 150 тыс. рублей за приготовление сосисок на Вечном огне

Его признали виновным по статье "Осквернение символов воинской славы России"

ТАСС, 18 августа. Верховный суд Чувашии приговорил жителя города Чебоксары к штрафу в размере 150 тыс. рублей за приготовление сосисок на Вечном огне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры республики.

"Верховный суд Чувашской Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России"). <…> По результатам рассмотрения уголовного дела виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что с мая 2021 года уголовным законом ужесточено наказание за совершение указанного преступления с возможностью направления виновного в исправительное учреждение на срок до трех лет. "С учетом того, что преступление совершено злоумышленником в 2020 году, при назначении наказания учитывается норма уголовного кодекса в предыдущей редакции, которая не предусматривала наказание в виде лишения свободы", - уточнили журналистам в прокуратуре.

По информации следственного управления СК РФ по Чувашии, следствие и Верховный суд республики установили, что в ночь на 22 октября 2020 года мужчина на территории мемориального парка "Победа" в городе Чебоксары поднялся на памятник и начал готовить сосиски на пламени Вечного огня. Видеозапись своих действий, которая сопровождалась музыкой и нецензурными выражениями, была размещена в одной из социальных сетей в интернете.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено", - уточнили в следственном управлении.

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