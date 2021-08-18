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Самарский Минздрав начал проверку сообщений о смерти инвалида из-за отказа в медпомощи

По информации СМИ, работники скорой помощи отказались помогать 37-летнему инвалиду, страдающему туберкулезом, назвав это бессмысленным

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Самарской области организовал проверку информации местных СМИ о том, что в Самаре умер инвалид после того, как ему якобы отказали в помощи сотрудники скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

По данным СМИ, в Самаре приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи отказались помогать 37-летнему инвалиду. Мужчина страдал туберкулезом, во время одного из приступов его мать вызвала скорую помощь. Однако врач и медсестра сказали, что не могут изучить историю болезни, так как "работают 24-й час". Они также отказались оказать ему помощь, назвав это бессмысленным, сообщают СМИ. Через несколько часов инвалид умер.

"Проводится проверка министерством здравоохранения Самарской области", - сообщила собеседница агентства.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что инициирует проверки прокуратуры и Росздравнадзора.

Теги
РоссияСамарская областьХинштейн, Александр Евсеевич
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