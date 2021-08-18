На Ставрополье полицейские изъяли у мужчины более 1 кг героина

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции на Ставрополье изъяли крупную партия героина, которую собирались сбывать посредством так называемых закладок, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.

"В ходе проведения совместных оперативных мероприятий сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка и коллегами из Челябинской области установили, что житель одной из стран ближнего зарубежья планирует осуществить сбыт наркотических веществ на территории региона. При отработке полученной оперативной информации полицейские задержали молодого человека на одной из улиц города Ставрополя, после того как он получил крупную партию наркотического средства через специально организованный тайник. В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанного оперативники обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенное исследование показало, что в свертке находился героин массой более 1 кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем мужчина собирался расфасовать наркотик по полимерным сверткам разного веса и сбыть посредством так называемых закладок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"), он арестован.