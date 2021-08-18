В Благовещенске в ДТП погибли три человека

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Трое погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Благовещенске. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

"Сегодня около 18:15 (12:15 мск) на Игнатьевском шоссе в Благовещенске произошло столкновение двух автомобилей - Mazda Demio и Nissan X-Trail. В результате аварии погибли трое граждан, передвигавшиеся в автомобиле Mazda Demio, также травмированы трое граждан - водитель и пассажиры автомобиля Nissan X-Trail, среди которых есть несовершеннолетний", - сказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.