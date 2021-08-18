Парламент Молдавии просит Генпрокурора представить отчет о расследовании кражи €1 млрд

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Парламент Молдавии планирует заслушать 20 августа отчет генерального прокурора Александра Стояногло о расследовании резонансного дела, связанного с хищением из банка €1 млрд в годы, когда страной правила коалиция проевропейских партий. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Cotidianul спикер парламента Игорь Гросу.

"У этого дела общественный резонанс и, естественно, оно должно быть в приоритете. В пятницу проведем пленарное заседание парламента, чтобы заслушать генпрокурора по этому вопросу. Надеюсь, что прокурор придет и представит нам отчет о проделанной работе за шесть месяцев", - сказал Гросу, заметив, что генпрокурор может и не явиться, так как не обязан подчиняться требованию депутатов.

Коррупционный скандал, связанный с выводом €1 млрд из банковской системы Молдавии, который в стране называют "кражей века", разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС, в тюрьме оказался бывший премьер Владимир Филат. Когда в 2016 году протестующие в Кишиневе пошли на штурм парламента, о поддержке проевропейской власти и нового правительства, сформированного Демократической партией во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело свое расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшиеся банкиром Иланом Шором, осужденным по этому делу в 2017 году. Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию своего имени и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года Шор бежал из страны вместе с Плахотнюком, которого Генпрокуратура Молдавии считает одним из главных организаторов "кражи века" и выдала ордер на его арест.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство, он также объявлен в розыск в Молдавии. Однако США, где он укрылся, отказались его выдать по запросу Генпрокуратуры Молдавии, вскоре он покинул эту страну, сейчас его местонахождение неизвестно.