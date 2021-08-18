На территории нацпарка "Ленские столбы" в Якутии действует один пожар

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Один пожар действует на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии на площади свыше 20 тыс. га. Об этом сообщил ТАСС в среду директор нацпарка Аркадий Семенов.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

С начала пожароопасного сезона в нацпарке зарегистрировано 11 пожаров. "Из них мы ликвидировали на сегодняшний день 10, остался один. Он зарегистрирован 27 июня. Площадь пожара на сегодняшний день, по данным ИСДМ (информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза - прим. ТАСС), 20 110 га", - сказал Семенов.

В тушении задействованы 103 человека, в том числе 85 специалистов парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) Авиалесоохраны, 15 госинспекторов нацпарка, один мобилизованный и два летчика-наблюдателя.

"На сегодняшний день пожар не имеет открытого горения. Вчера ночью пошел ливневый дождь. В данный момент распространения [пожара] не наблюдается", - сказал Семенов. Проводятся отжиги по западной и восточной кромкам, прокладка минерализованной полосы. Ожидается в четверг заброска 20 человек для помощи в тушении пожаров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.