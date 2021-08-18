Площадь лесного пожара на юге Свердловской области превысила 600 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Площадь лесного пожара под Камышловом на юге Свердловской области превысила 600 га, тушение осложняется болотистой местностью. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель директора Уральской базы авиационной охраны лесов Владимир Лютов.

"Площадь пожара превысила 600 га. Не вся техника может пройти по болоту, сейчас там работает уже три единицы гусеничной болотоходной техники. Применяется квадрокоптер", - сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram написал о локализации пожара. "Нам наконец удалось локализовать крупный лесной пожар, который уже неделю бушует под Камышловом. Министр природных ресурсов Алексей Кузнецов сообщил мне, что к вечеру его должны полностью потушить. Именно из-за этого пожара в Екатеринбурге пахнет гарью. Надеюсь, после ликвидации огня смог быстро рассеется, и мы снова сможем нормально дышать", - сообщил глава региона.