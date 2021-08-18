В Крыму при падении на параплане пострадала 16-летняя туристка

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 16-летней туристке, упавшей при полете на параплане на горе Ай-Петри. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственным отделом по городу Ялте установлено, что на плато горы Ай-Петри владелец параплана незаконно без соответствующих разрешительных документов за плату в размере 8 тыс. рублей оказал 16-летней туристке из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре. Мужчина не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий, не выполнил подбор безопасного для пассажира маршрута полета. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ялты, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. В настоящее время девушка проходит лечение по месту жительства. В ходе расследования уголовного дела будет установлена системность оказания таких незаконных услуг, изучено техническое состояние оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации, дана оценка действиям его владельца", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается также, что "по публикациям из социальных сетей проводятся проверки деятельности пляжных аттракционов в Новофедоровке и Евпатории, где граждане в комментариях высказывали мнение о потенциальной опасности подобных развлечений, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту происшествия с маломерным прогулочным судном в Балаклавском районе Севастополя".