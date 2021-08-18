В Воронеже полиция изъяла почти 9 кг наркотиков

ВОРОНЕЖ, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Воронеже 27-летнего мужчину, у которого изъято более 8,7 кг синтетического наркотика. Возбуждены уголовные дела, он арестован, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"На территории областного центра задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков на территории Воронежской области и других регионов России <...> Изъятые вещества являются наркотическим средством альфа-пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метиэфедрона общей массой более 8,7 кг", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наркотики были найдены в Воронеже в арендуемом мужчиной гараже и в его тайнике, крупную партию синтетики он планировал отправить в другой регион, замаскировав груз в станок для шиномонтажа и выручив более 13 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.