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В Тюмени арестовали обвиняемого в совершении сексуального насилия над ребенком

Он будет находиться в СИЗО до 15 октября

ТЮМЕНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Суд в Тюмени арестовал до 15 октября мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка, сообщила пресс-службе Тюменского областного суда в среду.

"Ленинский районный суд Тюмени назначил меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему мужчине, обвиняемому в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 15 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 августа вечером мужчина у входа в подвал дома по ул. Стартовой в Тюмени совершил в отношении мальчика 2011 года рождения действия сексуального характера.

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