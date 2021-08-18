Арестовали женщину, выбросившую чужого ребенка из окна роддома в Башкирии

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Стерлитамакский суд отправил под стражу женщину, которая выбросила чужого новорожденного ребенка из окна роддома. Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Судом в ходе выездного заседания по ходатайству следователя следственного отдела по городу Стерлитамаку следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан 29-летней жительнице Миякинского района, обвиняемой в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, местная жительница вечером 16 августа после родов, находясь на третьем этаже роддома в Стерлитамаке, выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате. Ребенок позже умер от травм. В настоящее время обвиняемой оказывается необходимая медицинская помощь, после чего ее переведут в следственный изолятор. В отношении нее будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.