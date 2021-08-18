В Сунтарском районе Якутии ликвидировали все лесные пожары

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Сунтарского района Якутии отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах муниципального характера, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале.

"Распоряжением главы Сунтарского улуса Григорьева А. В. отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, возникшей вследствие лесных пожаров, в связи со стабилизацией обстановки", - сообщили в оперштабе.

Как сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Сунтарского района, в среду на территории района ликвидированы три последних природных пожара.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.