Верхняя палата парламента Чехии утвердила компенсации пострадавшим во Врбетице в 2014 году

ПРАГА, 18 августа. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии утвердил в среду закон о выплате государством компенсации населенным пунктам и гражданам, пострадавшим от взрывов во Врбетице в 2014 году, на общую сумму почти 700 млн крон (около €28 млн). Данный документ прошел через Палату депутатов (нижнюю палату) высшего законодательного органа страны 30 июля. Как сообщило Чешское телевидение, теперь документ должен подписать президент республики Милош Земан.

Правительство Чехии 12 июля одобрило, а Земан 27 июля поддержал законопроект о выплате компенсаций. Этот документ был подготовлен депутатами национального парламента. Одним из главных его инициаторов стал первый вице-премьер, министр внутренних дел и лидер социал-демократов республики Ян Гамачек.

Ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что из 700 млн крон по 350 млн получат граждане и населенные пункты со Злинским краем, на административной территории которого произошел инцидент. Инициаторы законопроекта проинформировали СМИ, что документ предусматривает начало выплаты компенсаций с 1 января 2022 года.

МИД Чехии 28 июня вручил послу РФ в республике ноту с требованием к России возместить ущерб в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице (восток страны), в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила данные требования с действиями вымогателей.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и был расположен в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.

17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице, выслав 18 российских дипломатов. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.