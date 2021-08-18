Под Псковом неизвестные осквернили кладбище

ПСКОВ, 18 августа. /ТАСС/. Полиция зафиксировала факт осквернения захоронений на кладбище у собора Святой Троицы на территории Невельского района Псковской области. Повреждено 16 надгробий, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"В Невеле сотрудники полиции установили личности двух подростков, которые подозреваются в осквернении захоронений на кладбище у собора Святой Троицы. По предварительным данным, повреждено 16 надгробий, в полицию обратился настоятель храма", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции задержали двух местных жителей 16 и 17 лет. "В настоящее время они доставлены в МО МВД России "Невельский". Решается вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.