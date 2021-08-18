В Якутии восстановили электроснабжение, нарушенное из-за пожаров в пяти районах

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили постоянную схему электроснабжения в Центральной Якутии, поврежденную лесными пожарами. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".

12 августа лесной пожар, распространившийся на охранную зону линии "Майя - Чурапча", стал причиной ограничения электроснабжения потребителей в пяти районах Якутии - Мегино-Кангаласском, Амгинском, Усть-Майском, Чурапчинском и Таттинском. Как уточнили в пресс-службе, в результате природного пожара огнем было повреждено восемь опор магистральной линии в деревянном исполнении.

"В настоящее время электроснабжение потребителей пяти улусов (районов - прим. ТАСС) Центральной Якутии осуществляется по постоянной схеме", - сказали в пресс-службе.

На время срочных восстановительных работ на линии были введены резервные источники питания.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.