Прокурор просит 6 лет колонии для уроженца Чечни за драку с омоновцем на незаконной акции

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить к шести годам колонии уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева (позже взял имя Михаил Мархиев) за драку с бойцом спецназа ОМОН на несанкционированном митинге 23 января на Пушкинской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Гособвинитель потребовал признать виновным Мархиева по трем эпизодам ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи") и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

Тверской суд Москвы 19 августа огласит приговор Джумаеву за драку с бойцом спецназа ОМОН. "Оглашение приговора Мархиеву назначено на 13:00 мск 19 августа", - заявили в суде.

По версии следствия, 23 января Джумаев нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами. Он пытался скрыться и отправился к родственникам в Псковскую область, откуда хотел нелегально проникнуть в Латвию. Неподалеку от границы он был задержан. Позже ему предъявили обвинение в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений.

В Москве после несогласованного митинга 23 января было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.